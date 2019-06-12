روما وإشبيلية يرغبان في ضم المهاجم الأردني موسى التعمري (فيديو)

كشف المهاجم الأردني موسى التعمري، المحترف في صفوف ابويل نيقوسيا القبرصي، عن وجود عروض إسبانية وإيطالية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال التعمري في تصريحات تليفزيونية: ”لدي عروض من إشبيلية وجيرونا الإسبانيين، وروما وفيورينتينا الإيطاليين“.
وأضاف: ”تمسك النادي القبرصي بي ووجود اتفاق بين الطرفين على البقاء، فتم تأجيل مناقشة الأمر“.
وتابع: ”مساْلة تأهل أبويل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل عبر التصفيات التمهيدية والتي ستبدأ في العشرين من الشهر المقبل ستحسم أمر بقائي من عدمه في الموسم الجديد“.