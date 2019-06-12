روما وإشبيلية يرغبان في ضم المهاجم الأردني موسى التعمري (فيديو)

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مساْلة تأهل أبويل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل عبر التصفيات التمهيدية والتي ستبدأ في العشرين من الشهر المقبل ستحسم أمر اللاعب.