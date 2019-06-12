روما وإشبيلية يرغبان في ضم المهاجم الأردني موسى التعمري (فيديو)

روما وإشبيلية يرغبان في ضم المهاجم الأردني موسى التعمري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف المهاجم الأردني موسى التعمري، المحترف في صفوف ابويل نيقوسيا القبرصي، عن وجود عروض إسبانية وإيطالية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال التعمري في تصريحات تليفزيونية: ”لدي عروض من إشبيلية وجيرونا الإسبانيين، وروما وفيورينتينا الإيطاليين“.

وأضاف: ”تمسك النادي القبرصي بي ووجود اتفاق بين الطرفين على البقاء، فتم تأجيل مناقشة الأمر“.

وتابع: ”مساْلة تأهل أبويل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل عبر التصفيات التمهيدية والتي ستبدأ في العشرين من الشهر المقبل ستحسم أمر بقائي من عدمه في الموسم الجديد“.

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