الجزيرة الأردني يهزم الاتحاد السوري ويقترب من الدور الثاني في كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

اقترب نادي الجزيرة الأردني من التأهل إلى الدور المقبل في كأس الاتحاد الآسيوي، عقب فوزه 2/0 على الاتحاد السوري، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمسابقة.

وسجل فراس شلباية الهدف الأول للجزيرة من ركلة جزاء، في حين أضاف نور الروابدة الهدف الثاني للجزيرة، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة مرتدة من القائم

ورفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 4 نقاط لكل من النجمة البحريني، والكويت الكويتي، اللذين لعبا مباراة أقل، في حين يقبع الاتحاد السوري في ذيل الترتيب وحصد نقطة وحيدة.

وفي الجولتين المقبلتين، يلعب الجزيرة مع النجمة في 30 من الشهر الحالي، ثم يحل ضيفًا على الكويت يوم 14 مايو.