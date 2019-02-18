حقيقة تعاقد نادي الهلال السوداني مع المدرب السوري نزار محروس

حقيقة تعاقد نادي الهلال السوداني مع المدرب السوري نزار محروس

المصدر: إرم نيوز

نفت إدارة نادي الهلال السوداني، التعاقد مع المدرب السوري نزار محروس، على الرغم من التقارير الصحفية الكثيفة التي تحدثت عن إتمام الصفقة مع المدرب السوري الشهير.

ويبحث الهلال عن مدرب؛ بعد الإطاحة بالتونسي أراد الزعفوري.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن الهلال نفى تمامًا التعاقد مع المدرب السوري نزار محروس.

وكان نزار محروس بنفسه، قد كشف عن مفاوضات متقدمة مع نادي الهلال السوداني في تصريحات لبي إن سبورتس.

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