مباراة عُمان وإيران.. فيربيك يطالب لاعبيه باستغلال الفرص وكانو يتسلح بدعم الجماهير

كان بيم فيربيك مدرب منتخب عُمان يحلم باجتياز دور المجموعات في كأس آسيا 2019، وبعد تحقيق ذلك بدأ يفكر في هدف جديد رغم إدراكه صعوبة المهمة أمام إيران في دور الـ16، غدًا الأحد.

وقال فيربيك للصحفيين اليوم السبت: “أنا أتفق أن هذه أول مرة نتأهل فيها إلى دور الـ16، ودائمًا هناك هدف آخر بالتأهل الى الدور التالي”.

“نحن لا نجلس في الفندق ونقول إننا حققنا، هدفنا ودعونا نعود، لا فالأمر ليس كذلك؛ نفكر في أن هذه مباراة تاريخية ونحاول التقدم”.

وأضاف المدرب الهولندي “لا نعتقد أن ما تحقق سيكون كافيًا وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة التأهل إلى الدور التالي”.

ويصطدم منتخب عُمان، الذي خسر أمام أوزبكستان واليابان قبل التفوق 3/1 على تركمانستان والتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، بمنتخب إيران متصدر ترتيب فرق آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

وردًا على سؤال من رويترز حول فارق 54 مركزًا بين المنتخبين وإمكانية تحقيق المفاجأة أمام إيران قال فيربيك: “ليس لدي فكرة عن تصنيف الفيفا وفرق المراكز، هذه أدوار خروج مغلوب وسيكون الجميع متحمسين أمام أحد أفضل فرق آسيا”.

“سنحاول الوصول إلى الدور التالي ونعرف أن الأمر لن يكون سهلًا ونعرف قوة منتخب إيران وشاهدنا كل مبارياته ونحن مستعدون.. وسنحاول القتال حتى الثانية الأخيرة”.

وينتظر فيربيك حضور ودعم الكثير من المشجعين العُمانيين لكنه يدرك في الوقت نفسه أن منتخب إيران سيحظى بمساندة كبيرة من الجماهير.

وقال المدرب الهولندي: “نحن نتطلع إلى مواجهة إيران وستكون المباراة رائعة وسيحضر الكثير من مشجعي عُمان، وكذلك الكثير من مشجعي إيران وستكون الأجواء رائعة”.

“هذه هي المباريات التي تحب أن تلعبها ونحن متحمسون جدًا لمثل هذه المباريات”.

وعانى منتخب عُمان من إهدار الكثير من الفرص خلال البطولة الجارية، بينما في المقابل لم يستقبل منتخب إيران أي هدف في 3 مباريات؛ لذا طالب فيربيك لاعبيه بضرورة استغلال الفرص.

وقال مدرب عُمان: “سنحاول مرة أخرى صناعة الفرص وهذا أمر مهم لأن الدفاع الإيراني قوي ومنظم، وعندما تسنح الفرصة يجب أن نسجل”.

وأضاف “أتمنى أن يكون اللاعبون في حالة تركيز عالية ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن دعونا أولًا نسجل الهدف الأول”.

من جهته قال أحمد مبارك (كانو) قائد منتخب عُمان إنه يدرك جيدًا أن منتخب بلاده على موعد مع “مباراة تاريخية” عندما يواجه إيران.

وقال كانو: “إيران منتخب قوي وصاحب خبرة ولديه لاعبون مؤثرون، ونحن أيضًا فريق قوي ولعبنا في مجموعة قوية مع اليابان وأوزباكستان بنفس قوة إيران”.

وأضاف “لعبنا ضد إيران أكثر من مرة وكنا ندًا قويًا داخل أرضية الملعب، ستكون مباراة صعبة للفريقين لكن ربما لدينا دافع أقوى؛ لأن هذه المباراة تاريخية”.

وقال لاعب الوسط: “هذه مباراة تاريخية ونحن في حالة جيدة ومعنوياتنا عالية… هذه المباراة سيحاول اللاعبون أن يكتبوا فيها تاريخًا جديدًا وستكون متميزة إن شاء الله”.

وأضاف “الجمهور سلاحنا الأول.. لقد وقف مع الفريق من أول مباراة وكذلك في المباراتين الثانية والثالثة، أنتظر حضور الجماهير وهم يشعرون بمستويات اللاعبين ونحن بكل أمانة نستحق الصعود”.

“بتكاتف الجميع ودعم الجمهور ومجهود اللاعبين إن شاء الله نخرج بنتيجة إيجابية”.