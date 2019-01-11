فادي الدباس يعتذر ألف مرة للجماهير بعد النتائج المخيبة لمنتخب سوريا في كأس آسيا 2019

تقدم فادي الدباس رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، بالاعتذار “ألف مرة” لمشجعي بلاده بعد نتيجتين محبطتين في بداية مسيرته في كأس آسيا 2019 وأكد أنه سيحاول إعادة البسمة سريعًا للمنتخب الوطني.

وقال الدباس في مقابلة مع “رويترز” الجمعة: “بكل خجل وبكل أسف نعتذر للجماهير السورية بشكل عام ونعتذر للجماهير السورية الموجودة في الإمارات لأننا خيبنا أملهم وما كنا عند حسن ظنهم”.

“نشعر بخجل كبير من النتائج التي صارت، وكان يجب أن نجعلهم سعداء ونشكرهم على وقفتهم مع المنتخب ومع فريقهم ومع بلدهم، وما غريب إطلاقًا على الشعب السوري مثل هذا الشيء”.

وبدأت سوريا، التي بلغت ملحق تصفيات كأس العالم 2018، مسيرتها في البطولة القارية بتعادل محبط دون أهداف مع المنتخب الفلسطيني، قبل أن تخسر 0/2 أمام الأردن، الخميس، وتقيل المدرب بيرند شتانغه وتُعين فجر إبراهيم قبل مواجهة أستراليا حاملة اللقب.

وقال رئيس الاتحاد السوري: “كلنا نشعر بالخجل كلاعبين وكادر فني وإداري وأنا شخصيًا كرئيس الاتحاد وأعتذر من الجماهير على خيبة الأمل التي صارت”.

“أنا قبل أن أكون رئيسًا للاتحاد فأنا مشجع سوري وكان عندي خيبة أمل مثلهم لكن لن نتخلى عن مسؤوليتنا”.

وأضاف “سنحاول إعادة الفريق (إلى الطريق الصحيح) في خلال 4 أيام ونلعب مباراتنا أمام أستراليا بروح عالية وثقة كبيرة لإعادة البسمة لمنتخب سوريا.. مرة ثانية ومرة ألف أعتذر لجمهور سوريا”.

ورغم حصد نقطة واحدة من أول جولتين لا تزال سوريا تملك فرصة لبلوغ دور الـ 16 في ظل تأهل أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بكأس آسيا.