موعد مباراة عُمان وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا 2019

يستهل منتخب عمان مشاركاته في بطولة كأس آسيا 2019 بمواجهة أوزبكستان، مساء اليوم الأربعاء، في بداية مشوار المنتخبين بالمجموعة السادسة لكأس آسيا “الإمارات 2019، بملعب “نادي الشارقة”.

ويسعى المنتخب العُماني لفك العقدة في هذه البطولة القارية؛ لأنه يخرج دائمًا من مرحلة المجموعات، ويودع البطولة مبكرًا، وهو ما حدث في مشاركاته الثلاث السابقة، وبالتالي يبحث لنفسه في الظهور الرابع عن دور ومكانة أفضل، حتى يستطيع كسر قاعدة الخروج والوداع المبكر لهذا المحفل الكبير.

ويمتلك منتخب عمان في صفوفه أكثر من عنصر مميز، ومنهم خالد الهاجري، مهاجم النصر، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه في الدوري، جعلته من العناصر الأساسية للمنتخب العُماني، وتصدر الهاجري قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019، عندما أحرز 8 أهداف تصدر بها الترتيب، ومن خلفه زميله عبدالعزيز حميد “6 أهداف”.

وخاض المنتخب العماني 11 مباراة ودية إعدادية للبطولة، حيث خسر في لقاء واحد كان أمام أستراليا بخماسية نظيفة، وفاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات.

ويفتقد منتخب عمان خلال مشاركته في البطولة لجهود علي الحبسي، حارس الهلال السعودي، بسبب الإصابة.

وفي المقابل، فإن طموحات المنتخب الأوزبكي والملقب بـ”الذئاب البيضاء”، هو المنافسة والظهور بقوة في البطولة.

ولعب منتخب أوزبكستان 6 مباريات ودية استعدادًا للمشاركة في البطولة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما بينما خسر في مباراتين أيضًا.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة و4:30 بتوقيت مكة المكرمة و5:30 بتوقيت الإمارات.

وستكون مباراة أوزبكستان مع عمان في أمم آسيا مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD وقناتي الكأس إكسترا 1 و2.