أهداف مباراة العراق وفيتنام.. 2-2 (فيديو)

تقدم المنتخب العراقي بالهدف الأول على نظيره الفيتنامي، قبل أن تستقبل شباكه هدفين، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “مدينة زايد الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليًا في الإمارات.

وسجل الهدف الأول للعراق مهند علي كاظم في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل علي فائز عطية مسجلًا هدفًا في مرماه لصالح فيتنام.

#العراق_فيتنام هدف اول فيتنام في العراق في د 23 HDpic.twitter.com/wDbM6Galo9 — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

#العراق_فيتنام هدف التعادل العراق في فيتنام في د 34 مهند على ???????? HDpic.twitter.com/6BD3IhuOc8 — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

وفي الدقيقة 42 يتقدم فيتنام عن طريق كونغ فيونغ.

#العراق_فيتنام هدف ثاني فيتنام في العراق في د 41 ????pic.twitter.com/cHnbiNkp8z — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

وفي الدقيقة 60 سجل همام طارق فرج هدف التعادل للعراق.

#العراق_فيتنام هدف التعادل العراق همام طارق ???????????????????? HDpic.twitter.com/SHq0egc3Oa — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخب العراق في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

ويسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2007، ويعد علي عدنان مدافع أتلانتا الإيطالي اللاعب الأبرز في تشكيلة منتخب العراق في غياب جاستن ميرام الذي يلعب في الدوري الأمريكي؛ بسبب الإصابة.