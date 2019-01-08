أهداف مباراة العراق وفيتنام.. 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة العراق وفيتنام.. 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم المنتخب العراقي بالهدف الأول على نظيره الفيتنامي، قبل أن تستقبل شباكه هدفين، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “مدينة زايد الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليًا في الإمارات.

وسجل الهدف الأول للعراق مهند علي كاظم في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل علي فائز عطية مسجلًا هدفًا في مرماه لصالح فيتنام.

وفي الدقيقة 42 يتقدم فيتنام عن طريق كونغ فيونغ.

وفي الدقيقة 60 سجل همام طارق فرج هدف التعادل للعراق.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخب العراق في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

ويسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2007، ويعد علي عدنان مدافع أتلانتا الإيطالي اللاعب الأبرز في تشكيلة منتخب العراق في غياب جاستن ميرام الذي يلعب في الدوري الأمريكي؛ بسبب الإصابة.

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