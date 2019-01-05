معاقبة حكم فلسطيني لإيقافه مباراة بالدوري المحلي لرفع الأذان (فيديو)

أوقفت لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرم القدم، اليوم السبت، حكمًا بعد قيامه بإيقاف مباراة خلال الأسبوع الماضي في الدوري المحلي بقطاع غزة، لرفع الأذان.

وذكرت مصادر في اتحاد كرم القدم، أن الاتحاد قرّر إراحة الحكم نادر الحجار عن إدارة مباريات الأسبوع الحالي، بسبب إيقاف مباراة شباب خانيونس وخدمات الشاطئ لمدة دقيقة؛ لرفع أذان العصر بالمسجد المجاور للملعب مباشرة.

وفي مباراة نادي شباب خانيونس وخدمات الشاطئ، أوقف الحجار، المباراة في الدقيقة الثلاثين؛ لسماع أذان العصر، حيث توقفت المباراة لمدة دقيقتين لحين انتهاء الأذان.

وتوقفت المباراة بناء على قرار الحكم، وبعد انتهاء أذان العصر، أطلق الحكم صافرته لاستئناف المباراة، الأمر الذي قُوبل بترحيب الجماهير واللاعبين، على حد سواء.