استبعاد الحارس علي الحبسي من قائمة المنتخب العماني لكأس آسيا 2019 (صورة)

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الإثنين، استبعاد الحارس علي الحبسي من قائمة الفريق المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات الشهر المقبل.

وكتب الاتحاد العماني على حسابه في موقع “تويتر”: “قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني خروج علي الحبسي من القائمة المشاركة بكأس آسيا 2018، في الإمارات”.

وأضاف ” “جاء القرار على خلفية نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس في أبوظبي”.

وواصل “أعلن الجهاز الطبي أن الحبسي أُصيب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى، يستوجب العلاج لمدة 3 أسابيع، الأمر الذي يجعل مشاركته في البطولة صعبة”.

ويشارك المنتخب العماني في كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.