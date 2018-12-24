مدرب منتخب فلسطين: لا نحتاج لحافز إضافي للتألق في كأس آسيا

قال نور الدين ولد علي، مدرب منتخب فلسطين، إن فريقه يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس آسيا 2019 لكرة القدم الشهر المقبل، وأكد على أهمية ضربة البداية أمام سوريا، لكنه يعتقد أنه لا حاجة للاعبين لحافز إضافي للظهور بشكل قوي في المسابقة.

ولم يترك المنتخب الفلسطيني بصمة في ظهوره الأول في كأس آسيا 2015، وخسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، لكنه يأمل في تغيير الصورة رغم أنه سيلعب في المجموعة الثانية القوية مع سوريا وأستراليا حاملة اللقب والأردن.

وقال مدرب فلسطين في مقابلة مع موقع الاتحاد الآسيوي للعبة على الإنترنت: “نحن نمثل فلسطين ولا نحتاج لمزيد من الحافز من أجل القيام بعمل جيد ومن هذا الجانب نحن مميزون عن بقية الفريق وكل شيء يخص فريقنا مميز”.

وأضاف المدرب الجزائري عن المشاركة السابقة: “لم نكن نمتلك الخبرة على هذا المستوى وكانت تلك تجربة جديدة بالنسبة لنا. وقد تعلمنا الكثير من الدروس خلالها واكتشفنا المشاكل التي نعاني منها وقمنا بوضع حلول لها.

“الآن نتحلى بالتركيز بشكل كامل واللاعبون يعرفون أن بإمكانهم صنع التاريخ وهم جاهزون لمواجهة أي فريق”.

ويدرك ولد علي مدى أهمية ضربة البداية أمام سوريا في السادس من يناير كانون الثاني، وقال: “المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائمًا الأصعب”.