الأردني موسى التعمري يقترب من فيورنتينا الإيطالي مقابل 20 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، على أن فيورنتينا الإيطالي اقترب من ضم الأردني موسى التعمري، لاعب أبويل القبرصي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته قناة “الأردن الرياضية”، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، فإن برودروموس بيتريدس، رئيس نادي أبويل القبرصي، توجه إلى إيطاليا بصحبة مدير التعاقدات في النادي للدخول في مباحثات رسمية مع أحد الأندية الإيطالية المعروفة، لبيع عقد التعمري.

ووفقًا لما ذكرته القناة، فإنه بات في حكم المؤكد انتقاله من ناديه أبويل القبرصي، إلى فيورنتينا الإيطالي مقابل 20 مليون دولار، وسيحق له اللعب بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت القناة إلى أن رئيس ناديه الحالي طلب مبلغ 18 مليون يورو أي ما يعادل 20 مليون دولار، كما أن ناديه الأصلي شباب الأردن سيكون أحد المستفيدين بما نسبته 10% من قيمة الصفقة.

وكان نادي أبويل، قد رفض عروضًا رسمية قبل أسابيع من بلجيكا وإيطاليا لبيع عقد التعمري لعدم تناسب المبلغ المعروض مع إمكانيات اللاعب، في انتظار معرفة ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية حاليًا في إيطاليا.

وكان برودروموس بيتريدس، رئيس أبويل، قد صرّح في وقت سابق بأن التعمري مشروع لاعب كبير، وأن الغرض من التعاقد معه أبرز موهبته وتحقيق الفوائد المالية للطرفين.