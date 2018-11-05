وفاة عبيد جمعة مدرب السد القطري الفائز بأول لقب عربي بدوري أبطال آسيا

قال الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان، اليوم الاثنين، إن المدرب السابق عبيد جمعة الذي قاد السد لتحقيق أول لقب عربي بدوري أبطال آسيا توفي عن عمر 65 عامًا.

ولعب جمعة في صفوف السد عندما بلغ 18 عامًا بمركز لاعب الوسط المدافع وحقق عدة ألقاب محلية كما شارك مع قطر في كأس الخليج عام 1974 لكن الإصابة أجبرته على الاعتزال مبكرًا بعد مسيرة استمرت نحو عشر سنوات.

وبعدما اتجه للتدريب قاد السد للقبه الأول في دوري الأبطال عام 1989 كما درب منتخب قطر للشباب وعمل في الفترة الأخيرة كمحلل بمحطة تلفزيونية.

وقال السد عبر تويتر: “ساهم جمعة في كتابة جزء كبير من تاريخ النادي بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عام 1989 كما كان مساعدا للمدرب الراحل ايلي بالاتش عند التتويج بدوري أبطال العرب عام 2001”.