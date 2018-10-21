بالفيديو.. حقيقة وفاة المعلق الرياضي السوري جوزيف بشور

نفت عائلة المعلق الرياضي السوري جوزيف بشور، الأخبار المتعلقة بوفاته صباح اليوم الأحد في دمشق.

وتعرض بشور الأسبوع الفائت لنزيف دماغي أسعف على إثره لمستشفيات طرطوس قبل أن ينتقل لإكمال العلاج في دمشق.

وظهر بشور مع إحدى وسائل الإعلام المحلية ليطمئن جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي.

وبدأ جوزيف بشور عمله المهني مذيعًا في إذاعة صوت الشعب، ثم أصبح مشرفًا على البرامج الرياضية في الإذاعة، ثم في التلفزيون السوري.

كما عمل معلقًا على لقاءات منتخب نسور قاسيون وعلى العديد من المباريات في الدوري السوري.

واختير جوزيف بشور عضوًا في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السوري.

واشتهر بشور بعبارة “زميل وجيه” ودائمًا كان يرددها في بداية أي كلام مع المعلق الرياضي السوري وجيه شويكي، ليرد عليه الأخير بعبارة “نعم زميل جوزيف”.

وأنشأ نشطاء سوريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة ساخرة تحمل اسم “زميل وجيه :نعم زميل جوزيف”.

وعبر بشور عن رأيه بصفحة “زميل وجيه نعم زميل جوزيف” بأنه يتابعها بشكل مستمر ويعتبرها ظريفة ولاتسيء لأحد.