غرق سيارة اللاعب الكويتي فهد العنزي إثر الأمطار الغزيرة في قطر (فيديو)

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غرق سيارة اللاعب الكويتي فهد العنزي، والمحترف بصفوف المرخية القطري، إثر الأمطار الشديدة التي ضربت قطر، صباح اليوم السبت.

ويظهر اللاعب في الفيديو وهو ينزح المياه من داخل سيارته، وهي من نوع فيراري، زرقاء اللون.

فيديو متدوال / غرق سيارة اللاعب فهد العنزي جراء الامطار الغزيرة في #قطر . pic.twitter.com/0ttctbRUsw — المجلس (@Almajlliss) October 20, 2018

وشهدت اليوم العاصمة القطرية الدوحة، موجة من الأمطار القوية تزامنًا مع هبوط في درجات الحرارة، تسببت في غمر بعض الشوارع بالمياه، لدرجة توقفت معها حركة مرور السيارات في بعض المناطق.

وشهدت بعض شوارع العاصمة تعطلًا في حركة المرور، وغرقت بعض الطرق لا سيما تحت الجسر.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات عن السيارات العالقة بعد أن غمرتها المياه.

وكان نادي الكويت الكويتي قد أعار لاعبه فهد العنزي لصفوف المرخية القطري، في ظل الرغبة القوية للاعب في خوض تجربة الاحتراف في قطر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسينضم العنزي لصفوف الفريق القطري الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بقطر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويعد العنزي واحدًا من أفضل النجوم في الكرة الكويتية في السنوات الماضية، بفضل مستوياته المميزة التي قدمها مع المنتخب الوطني وناديه الملقب بالعميد.