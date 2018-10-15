المنتخب الكويتي يسقط برباعية أمام أستراليا وديًا

سقط المنتخب الكويتي برباعية نظيفة، أمام منافسه المنتخب الأسترالي، في المباراة الدولية الودية التي جمعتها اليوم الإثنين، على إستاد نادي الكويت.

وفرض المنتخب الأسترالي سيطرة شبه كاملة على الشوط الأول، الذي شهد غياب الخطورة للكويت.

ولم ينتظر المنتخب الأسترالي طويلًا، إذ سجل له خالد إبراهيم بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف جيانو الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا 2/0.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الكويتي بعد دخول فيصل زايد، ومشاري العازمي.

لكن المنتخب الأسترالي أضاف هدفين بتوقيع توم روجيك، وأوير مابيل، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

ويلعب المنتخب الأسترالي في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الأردن وفلسطين وسوريا.