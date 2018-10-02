إيقاف لاعبة كرة قدم أردنية سبّت “الذات الإلهية”

قررت اللجنة التأديبية، باتحاد كرة القدم الأردني، إيقاف لاعبة كرة قدم بنادي شيحان؛ لسبها الذات الإلهية خلال إحدى منافسات اللعبة بالبلاد.

وخلال مباراة نادي شيحان والأهلي في دوري السيدات التصنيفي بتاريخ 28/9/2018، قامت لاعبة نادي شيحان راما مروان حمدالله، بسب الذات الإلهية.

فيما قامت لاعبة النادي الأهلي آية عبدالسلام الخطيب برفع القميص، وكان تحت القميص قميص داخلي مكتوب عليه عبارات شخصية.

وبناء على تقرير حكم المباراة ونصوص اللائحة التأديبية، تم إيقاف لاعبة نادي شيحان راما مروان حمدالله (5) مباريات رسمية وتغريمها مبلغ (400) دينار.

كما تم إيقاف لاعبة النادي الأهلي آية عبدالسلام الخطيب مباراة رسمية واحدة وتغريمها مبلغ (100) دينار؛ عملًا بأحكام المواد (77 ، 27/11/ب).

وقالت اللجنة التأديبية، إن قرارها قابل للاستئناف.