داوود الكحالي حارس صحار العماني يسجل هدفًا مذهلًا في شباك صحم (فيديو)

داوود الكحالي حارس صحار العماني يسجل هدفًا مذهلًا في شباك صحم (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل داوود الكحالي، حارس فريق صحار العماني، هدفًا رائعًا حسم به مواجهة الديربي، التي جمعته مع نادي صحم بنتيجة 3 -2، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس السلطان قابوس لكرة القدم، ليقطع بذلك وصيف النسخة الماضية تذكرة العبور إلى الدور الـ16 من المسابقة.

ورغم تأخر نادي صحار في نتيجة المباراة، التي شهدت تقدم نادي صحم على أرضية المجمع الرياضي بصحار، بالهدف الذي سجله المهاجم القناص محمد الغساني، إلا أن محسن جوهر، أعاد فريقه صحار للمباراة من جديد بهدف التعادل، لينتهي شوط المباراة بنتيجة التعادل 1/1.

ومع شوط المباراة الثاني تمكن نادي صحار من خطف هدف التقدم عن طريق حارس مرماه داوود الكحالي، عبر لعبة طويلة المدى سكنت شباك نادي صحم، إلا أن اللاعب المحترف في صفوف صحم أوليفيرا تمكن من إعادة فريقه للمواجهة من جديد.

وكان للخيار الذي اتخذه مدرب صحار مع آخر ربع ساعة من المباراة، الكلمة الفاصلة في خطف نقاط المباراة عندما أشرك اللاعب سعيد الضبعوني الذي تمكن من الوصول لشباك حارس صحم سليمان البريكي من أول لمسه له للكرة، عبر تسديدة صاروخية سكنت الشباك، الهدف الذي أنهى الديربي بتفوق نادي صحار ووصوله إلى الدور الـ16 من الكأس الغالية.

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