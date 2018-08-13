شكوى من نادٍ ليبي للفيفا قد توقف اتحاد الكرة وتلغي موسمًا كاملًا‎

قدم نادي أبي الأشهر، أحد أندية الدوري الممتاز الليبي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رصد فيها التجاوزات التي حدثت في الدوري الممتاز الليبي للموسم 2017 /2018.

وبحسب المكتب الإعلامي للنادي فقد تم ارسال ملف الشكوى يتضمن التهديدات والتجاوزات التي حدثت خلال الموسم الماضي، وأيضًا تسجيلات صوتية طالت بعض مسؤولي اتحاد كرة القدم الليبي من قبل بعض الشخصيات التي لها علاقة ببعض الأندية، والتي استفادت من بعض الأخطاء التسيرية والإدارية من اتحاد الكرة فيما بعد.

وبحسب شخصيات في اتحاد الكرة الليبي طلبت التحفظ على أسمائها، قبل الفيفا طعن نادي أبي الأشهر، وبحسب المصادر فإن الفيفا يستعد لتشكيل لجنة تحقيق بذلك.

وبحسب ما علمت إرم نيوز من بعض الشخصيات المهتمة بالوسط الرياضي في ليبيا، فأن هذه اللجنة ستقوم التحقيق مع مسؤولي الاتحاد الليبي، وستطلب شهادات عدد من مسؤولي الأندية المشاركة في الدوري الليبي؛ لتقف على كافة جوانب القضية، ثم رفع تقرير كامل وشامل للفيفا.

وأوضحت المصادر أنه في حال إثبات لجنة الفيفا بأن هناك تجاوزات وتهديدات حدثت في الموسم الماضي، وأثرت على نتائج البطولة، وكذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على بطولة الدوري الليبي الممتاز، فإن ذلك سوف يتسبب في تجميد نشاط الاتحاد الليبي، ويلغي الموسم الماضي بأكمله، وقد يؤدي إلى تجميد النشاط الليبي بالكامل في ليبيا.

ومن أهم أخطاء اتحاد الكرة الحالي إعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين نادي الاتحاد طرابلس، وكذلك أهلي طرابلس، والتي توقفت عند ضربات الجزاء الترجيحية، بعد أن احتج مسؤولو ولاعبو الاتحاد على احتساب ضربة جزاء ترجيحية للأهلي كهدف، لتتوقف المباراة وقرر اتحاد الكرة إعادتها كاملة الأمر الذي احتج عليه نادي الأهلي بطرابلس، غير أن اتحاد الكرة أعاد المباراة التي لم يحضرها الأهلي واحتسب الفوز لفريق الاتحاد.

وخاض بعدها الاتحاد النهائي أمام الهلال من بنغازي وتوقفت المباراة بسبب رماية من سلاح ناري في الملعب من قبل بعض الحضور، الأمر الذي انسحب على إثره لاعبو الهلال، ثم عادوا للملعب، وراجت أخبار بعدها لم يؤكدها أو ينفيها مسؤولو الهلال وتتمحور هذه الأخبار حول اجبار لاعبي الهلال ومسؤولي الفريق على العودة للعب المباراة.