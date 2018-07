بلاتر: قطر فازت بتنظيم كأس العالم 2022 بعد تدخل ساركوزي “السياسي” (صورة)

كشف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم “فيفا”، عن استغلال قطر لبعض الأشخاص المرموقين للتأثير على ملفات بلدانهم لاستضافة كأس العالم 2022.

وأكد بلاتر حقيقة تحقيق صحيفة “صنداي تايمز” أن قطر لم تكن لتفز بتنظيم مونديال 2022 لولا تدخل نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق.

وكتب بلاتر عبر حسابه على “تويتر”: الحقيقة أن قطر فازت بعد تدخل نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق وإيعازه لميشيل بلاتيني نائب رئيس فيفا السابق بالتصويت لمصلحة قطر بدلاً من الولايات المتحدة الأميركية. قبل أن يضيف: المزيد من المعلومات ستجدونها في كتابي ” Ma verité”.

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar #FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC

