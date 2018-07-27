افتتاح ملعب الكوت الأولمبي بالعراق بسعة 20 ألف متفرج (صور)

تفتتح وزارة الشباب والرياضة العرقية، يوم غد السبت، ملعب الكوت الأولمبي الدولي، والذي يتسع20 ألف متفرج، في احتفالية تتضمن فقرات متنوعة ومباراة تجمع فريقي الكوت والموصل.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان إن: “افتتاح صرح رياضي ستراتيجي في محافظة واسط بايادي عراقية من موظفي ومهندسي وزارة الشباب والرياضة يشكل انجازا جديدا ضمن المشاريع الكبيرة بعد افتتاح ملاعب البصرة وكربلاء والنجف وميسان واعادة تأهيل ملعب الشعب، فضلا عن مشروع الكفل وعفك والشطرة وقاعة بلد”.

وأكد أن “الوزارة مستمرة بمشاريعها وسيتم افتتاح ملعب الزوراء نهاية 2018 والحبيبية وبقية الملاعب”.

يشار الى ان الفنان رضا الخياط والشاعر احمد الذهبي سيحييان حفل افتتاح ملعب الكوت الاولمبي.