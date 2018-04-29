نادي العهد يفوز بكأس لبنان للمرة الخامسة ويتوج بالثنائية المحلية ‎

تًوج نادي العهد بطل الدوري اللبناني لكرة القدم ببطولة كأس لبنان للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على النجمة بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية اليوم الأحد.

وكان العهد توج بطلًا للدوري اللبناني للمرة السادسة على حساب النجمة الذي أنهى موسمه في المركز الثاني ليمثل الفريقان لبنان في كأس الاتحاد الآسيوي في العام المقبل.

وسبق العهد أن توّج بلقب كأس لبنان أعوام 2004 و2005 و2009 و2011 مقابل ست مرات أحرزها النجمة أعوام 1971 و1987 و1989 و1997 و1998 و2016.

وبدا النجمة مهاجمًا وأهدر حسن معتوق فرصة بتسديده الكرة عن على حدود المنطقة بعيدًا عن مرمى العهد قبل أن يتألق مهدي خليل حارس مرمى العهد ويتصدى ببراعة لكرة سددها نادر مطر بضربة رأس من داخل المنطقة.

وعاد حارس مرمى العهد وحرم النجمة من هدف بتصديه لكرة سددها النيجيري موسى كبيرو من وضع انفراد.

وضغط العهد في الشوط الثاني ولاحت له عدة فرص للتهديف ولكن علي السبع حارس مرمى النجمة تألق بتصديه لكرة سددها البديل سمير إياس قبل أن يعود السبع وينطلق خارج منطقته ليشتت الكرة بعد خطأ ارتكبه ضد حسن شعيتو أثناء محاولة الأخير الانفراد بمرماه.

وأهدر حسن معتوق وداركو ميسيفسكي القادم من مقدونيا ركلتي ترجيح للنجمة ليساهما في فوز العهد بالثنائية المحلية.