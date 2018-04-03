طرد فوزي شاوشي في مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر بعد اعتدائه على جامع للكرات (فيديو)

حصل فوزي شاوشي، حارس نادي مولودية الجزائر، على طرد مباشر في مواجهة فريقه أمام شبيبة القبائل، في مواجهة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 23 للدوري الجزائري.

ودخل شاوشي في مشاجرة مع أحد جامعي الكرات حول الملعب، وكان شاوشي قد جلب الكرة لتنفيذ ركلة حرة، لكن ظهر في فيديو متداول للواقعة أن جامع الكرات ظهر وكأنه يسب الحارس، ليعود إليه الحارس ويتبادلان الضرب والبصق ما أدى بالحكم لطرده بالبطاقة الحمراء.

الحارس الجزائري فوزي شاوشي والاعتداء على احد الأشخاص وحصوله على بطاقة حمراء في مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر pic.twitter.com/PRUxvJLtvP — EParena.com (@EParena) April 3, 2018

وقد تؤدي حادثة اليوم بالحارس شاوشي لعواقب وخيمة، قد تصل إلى الإبعاد من المنتخب الجزائري وتسليط عقوبة قاسية عليه من اتحاد الكرة.

وفاز شبيبة القبائل على المولودية 3-1 في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين المحلي، اليوم الثلاثاء.

وضع عادل جعبوط شبيبة القبائل في المقدمة بضربة رأس بعد مرور ثماني دقائق مستفيدا من تمريرة زميله مهدي بن علجية قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء نفذها وليد درارجة بنجاح.

لكن زيري حمار أعاد المقدمة لشبيبة القبائل في الدقيقة 32.

وأكمل بن علجية الثلاثية قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة ليصعد شبيبة القبائل إلى المركز 12 برصيد 26 نقطة من 24 مباراة، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 40 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر شباب قسنطينة الترتيب برصيد 46 نقطة يليه مولودية وهران في المركز الثاني برصيد 41.

وسيلتقي الفريقان مجددا في 13 أبريل بالدور قبل النهائي لكأس الجزائر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.