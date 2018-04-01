نادي العهد يتوج بطلًا للدوري اللبناني للمرة السادسة بعد الفوز على الأنصار

توّج فريق العهد، اليوم الأحد، بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

وتغلب العهد على مضيفه الأنصار بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

وجاء هدف الفوز عن طريق سمير إياس في الدقيقة 86 من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد العهد إلى 51 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تتويج العهد باللقب قبل جولة من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين النجمة الوصيف إلى أربع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.