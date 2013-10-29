محمد صلاح المطلوب الأول لكبار إنكلترا

سجل محمد صلاح البالغ من العمر 21 عاماً، مع منتخب بلاده ستة أهداف في ست مباريات خاضها الفراعنة في التصفيات الأولية الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل، قبل الخسارة في غانا في ذهاب الدور النهائي بستة أهداف مقابل هدف في كوماسي.

كما أنه خطف الأنظار في فوز فريقه على تشيلسي في لندن بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا سجل هو منها هدفاً.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية حرص البرتغالي أندريه فيلاس بواس مدرب توتنهام على ضم صلاح، لكنه يريد أن يعطي اللاعب فرصة أكبر للتألق قبل حسم الصفقة.

ويحرص توتنهام على شراء صلاح في يناير/كانون الثاني المقبل لكن الجانب السويسري يريد الحصول على 15 مليون جنيه استرليني للاستغناء نجمه الأول في فترة الانتقالات الشتوية.

ليفربول، أيضاً دخل السباق على ضم الدولي المصري خاصة في ظل المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي وكذلك الفوز بأحد مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي حال انضمام صلاح لليفربول سيفقد اللاعب فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا نظرا لأن ليفربول لم يتأهل لها من الأساس.