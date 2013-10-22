وزير الرياضة: رئيس نادي الزمالك "بلطجي"

القاهرة ـ إبراهيم السيد

أعرب وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد رفضه المطلق لاستمرار أسلوب البلطجة في الوسط الرياضي، مشيرا إلى أنه سيستمر في مقاومة الفساد في الأندية ما دام في منصبه.

وأكد أبو زيد رفضه التام لرفض ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل لقرار وقف المد وتعيين مجلس جديد، كما أدان تصريحاته غير المسؤولة مشدداً عل أنها خروج عن القانون ومحاولة لإرهاب الدولة حتى لا تلاحق المقصرين والفاسدين.

وشدد لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق في تصريحات رسمية على أنه لن يسمح لمجالس الإدارات بأن تكون مراكز قوى تعمل خارج الأطر الشرعية والقانونية.

وقال وزير الرياضة إن ما يحدث هو مؤامرة يقودها الطابور الخامس في الرياضة المصرية الآن متورط فيها قيادات بالأندية وتلعب لحسابها في الخارج قيادات أخرى لتشويه صورة مصر واستصدار قرارات دولية ضد مصر من اللجنة الأوليمبية الدولية.

وأكد أن الطابور الخامس الذي يجيش الآن لوقف مسيرة الإصلاح يحاول استخدام خدماته للخارج في استعداء هذا الخارج ضد بلاده.

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك قد رفض قرار حل مجلسه واستبداله بمجلس جديد، وهاجم وزير الرياضة وسبه بألفاظ نابية.