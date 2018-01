من هو أحمد يحيى الحاصل على جائزة قائد كرة القدم في حفل جوائز الكاف؟

فاز أحمد ولد يحيى رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم بجائزة قائد كرة القدم الذي يمنحها الاتحاد الإفريقي للشخصيات التي ساهمت في تطوير اللعبة في بلدها والقارة الأفريقية.

ويعتبر أحمد ولد يحيى من الشخصيات الرياضية المعروفة الشابة في موريتانيا وهو رجل أعمال مشهور ويملك عدة شركات كما أسس عدة جمعيات تهتم بشؤون المقاولين.

ويبلغ أحمد ولد يحيى 42 عامًا فقط ومن عشاق كرة القدم حيث قام بتأسيس فريق إف سي نواذيبيو في عام 1999 ولم يكن يتجاوز 23 سنة في عمره وأصبح الفريق أحد أهم الفرق الموريتانية حيث توج بلقب الدوري الموريتاني 5 مرات وكأس موريتانيا مرتين والسوبر الموريتاني مرتين رغم حداثة تأسيسه.

وتحمل أحمد ولد يحيى مسؤولية في المكتب التنفيذي للإتحاد الموريتاني طيلة 3 سنوات من 2004 إلى 2007 ثم رئيسا للجنة المنتخبات منذ 2007 ورئيسا للإتحاد الموريتاني لكرة القدم منذ 2011.

Ahmed Yahya of Mauritania is winner of Leader of the Year Award #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/ZF0PMAftjT

— CAF (@CAF_Online) ٤ يناير، ٢٠١٨