الزمالك يواجه مأزقاً خطراً في العراق

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراتين وديتين في افتتاح ملعب البصرة، مؤكداً أنه خرق للحظر المفروض على الملاعب العراقية.

ويواجه الزمالك الزوراء العراقي في افتتاح ملعب البصرة، بعدما حصل على 120 ألف دولار نظير ذلك.

وأرسل "فيفا" إشعاراً برفضه إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، جاء فيه: "إن هذا الأمر يتعارض مع ما قرره الاتحاد الدولي في اجتماعه الأخير الذي قرر فيه استمرار الحظر على الملاعب العراقية".

وبات الزمالك المصري في مأزق خطير خاصة أن البعثة البيضاء متواجدة في العراق بكامل نجومها من اللاعبين.

وقال نائب رئيس الإتحاد العراقي عبدالخالق مسعود، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد العراقي ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألة افتتاح ملعب البصرة وإقامة المباراتين وعدم توجيهه أي دعوة للجانبين اللبناني والمصري بخصوص ذلك".

وأعرب مسعود عن مخاوفه بتعرض الكرة العراقية لعقوبات محتملة من "فيفا".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيحضر المباراة التي من المقرر أن تنطلق في السادسة من مساء السبت.