مدرب منتخب البحرين: نحلم بالفوز على عمان وبلوغ نهائي كأس الخليج 23

قال التشيكي ميروسلاف سكوب، مدرب البحرين، اليوم الإثنين، إن فريقه يعيش حلم الوصول إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يخرج فريقه سعيدًا، عقب مباراة الدور قبل النهائي.

وستلتقي البحرين، وهي الفريق الوحيد في المربع الذهبي، الذي لم يسبق له نيل اللقب الخليجي، مع عُمان، التي حققت لقبها الوحيد في البطولة على أرضها عام 2009، غدًا الثلاثاء.

وقال سكوب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم: “نعيش حلمنا بالوصول إلى نهائي هذه البطولة، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية: “نحن على استعداد تام للقاء المنتخب العماني، ونأمل أن نكون سعداء بعد المباراة، بالتأهل للنهائي.

“فوجئت بالمستوى المميز للمنتخب العماني، وتصدره المجموعة الأولى. هو الفريق الأفضل بالفعل في مجموعته، وأتمنى أن ننجح في الفوز عليه”.

وأشار مدرب البحرين، إلى أن فريقه يمتلك “مزية الحضور الكبير للجماهير البحرينية، التي نعتبرها اللاعب رقم 12″، وذلك في إشارة إلى قرب البحرين من الكويت، مستضيفة البطولة.

وأضاف سكوب، أن البطولة الخليجية، تمثل إعدادًا جيدًا لفريقه، قبل المشاركة في كأس آسيا 2019، في الإمارات.

وأضاف مدرب البحرين: “تشكل البطولة الخليجية، تحضيرًا جيدًا لكأس آسيا.. لا يمكننا الاتفاق على مباريات ودية بمثل هذه القوة”.