العراق يفلت من الهزيمة أمام البحرين بتعادل مثير في “خليجي 23 “

أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني وتعادل معه 1 / 1 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين اليوم السبت على ملعب ستاد الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت.

???? شاهد الهدف ⚽️ الأول لمنتخب البحرين ???????? في شباك ???? منتخب العراق???????? عن طريق اللاعب جمال راشد #خليجي_23

#العراق_البحرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/KXH1sGgztC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 23, 2017

وظل التعادل السلبي قائمًا طوال 78 دقيقة ثم افتتح جمال راشد التسجيل للبحرين، لكن البديل مهند عبدالرحيم كرار خطف هدف التعادل للعراق في الدقيقة 88، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب القطري بفوزه اليوم على نظيره اليمني 4 / صفر.