العراق يفلت من الهزيمة أمام البحرين بتعادل مثير في “خليجي 23 “

العراق يفلت من الهزيمة أمام البحرين بتعادل مثير في “خليجي 23 “

المصدر: د ب أ

أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني وتعادل معه 1 / 1 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين اليوم السبت على ملعب ستاد الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت.

وظل التعادل السلبي قائمًا طوال 78 دقيقة ثم افتتح جمال راشد التسجيل للبحرين، لكن البديل مهند عبدالرحيم كرار خطف هدف التعادل للعراق في الدقيقة 88، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب القطري بفوزه اليوم على نظيره اليمني 4 / صفر.

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