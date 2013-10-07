الأهلي يبدأ حرب الـ facebook

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، اتخاذ خطوات جادة لمخاطبة الـfacebook لضم عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي دون وجه حق، لصفحته الرسمية.

وتحمل عدد كبير من صفحات الـfacebook في مصر اسم النادي الأهلي، وتحقق رواجا وربحا كبيرا من هذا الأمر.

وعلم "إرم" أن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي بدأ في مخاطبة عدد من الصفحات الكبيرة، لمطالبة أصحابها بالتنازل عنها بشكل ودي، مقابل الحصول على مبالغ مالية رمزية.

وكان نادي الزمالك قد بادر بنفس الخطوة، غير أنه فشل في التوصل لاتفاق مع أصحاب الصفحات، فخاطب الفيس بوك مباشرة، وضم عددا كبيرا من تلك الصفحات لصفحته الرسمية التي تخطت المليون معجب.

وأكدت مصادر أن النادي الأهلي ستلجأ لنفس الخطوة إذا ما فشلت المفاوضات الجارية الآن مع أصحاب الصفحات، خاصة أن صفحة الأهلي الرسمية بها الآن ما يزيد على 3 ملايين معجب وسيتضاعف الرقم بمجرد اتخاذ تلك الخطوة.

يذكر أن الأندية العالمية اتخذت مثل تلك الخطوات لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال صفحات الـfacebook ذات الرواج الكبير.