تطبيق جديد.. هكذا يمكنك الإبلاغ عن التلاعب في نتائج المباريات

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيقًا للهواتف المحمولة، خاصًا بالنزاهة، حيث سيمكن الجماهير واللاعبين والمسؤولين من الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق في التلاعب بنتائج المباريات أو الفساد، من خلال تبليغ وحدة النزاهة في الاتحاد القاري.

وضمن جهود توسيع العمل ضد التلاعب في نتائج المباريات، فإن التطبيق الجديد، والذي سيتم تشغيله بالتعاون مع شركة “سبورت رادار”، سينضم إلى واجهة قسم النزاهة على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد تم تصميم التطبيق بهدف التفاعل مع المجتمع عبر الإنترنت، ليتسنى التبليغ عن أي فعل مشبوه، وذلك في أي وقت، وعبر الهواتف المحمولة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد على الإنترنت: “بقاء أي رياضة وليس كرة القدم فقط، يعتمد بشكل كبير على قدرتها على حماية قيم اللعب النظيف والنزاهة، ونحن في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال شعار آسيا واحدة هدف واحد، نشدد على أهمية حماية نزاهة اللعب، وتطبيق أعلى المعايير الرياضية في جميع مسابقاتنا.”

وأضاف :”الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة غيرا سبل الاتصال بين الناس، وهذا التطبيق الجديد للهواتف المحمولة سيحسن قدرتنا على كشف الخروقات، ويعزز شبكة معلوماتنا، من أجل الارتقاء بمستوى مكافحة التلاعب في نتائج المباريات.”

وضمن جهود الوقاية، يتبنى الاتحاد الآسيوي أفضل قواعد الحوكمة، عبر وضع تعليمات تتعامل بفعالية مع حالات التلاعب في نتائج المباريات، كما يتم تدريب أطراف اللعبة كافة، وبخاصة الأطراف التي يمكن أن يتم استغلالها في التلاعب بالنتائج؛ من أجل تمكينهم من إدراك أي محاولة للتلاعب في النتائج ورفضها والإبلاغ عنها.

كما قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحسين قدراته على رصد أي محاولة للتلاعب في النتائج، وإلى جانب هذا التطبيق الجديد، فإن الاتحاد يمتلك شراكة طويلة الأمد مع “سبورت رادار” الرائدة عالميًا في هذا المجال.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تم الكشف عن عدة حالات تلاعب في نتائج المباريات خلال العام الماضي، حيث تم تطبيق نظام رصد ومراقبة خاص بالاتحاد الآسيوي، وتم من خلال هذا التطبيق مراقبة أكثر من 4500 حالة، ما يضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مرتبة ريادية بين الهيئات الرياضية في مجال مكافحة التلاعب في نتائج المباريات.

وقال كارستن كويرل، المدير التنفيذي في سبورت رادار: “قمنا بتوقيع أول اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2013، وأنا سعيد باستمرار تطور هذه الشراكة عامًا بعد عام، وقد قمنا خلال هذه الفترة بأعمال المراقبة والرصد والتحقيق، وبناء القضايا مع بعضنا البعض. ويأتي هذا التطبيق كأحدث تطور؛ من أجل التأكيد على التزامنا معًا بالاستفادة من التطور التكنولوجي لحماية نزاهة كرة القدم، وللتأكيد على جدية الاتحاد الآسيوي في تمكين الجماهير، وأطراف اللعبة من المشاركة.”