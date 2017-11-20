مقتل لاعبي جودو وإصابة 15 بسقوط قذيفة هاون على صالة رياضية في دمشق

قتل لاعبان وأصيب آخرون من عناصر المنتخب السوري للجودو، إثر سقوط قذيفة هاون على صالة رياضية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “اللاعبينِ ضياء الدين بدر ومحمد خانجي قتلا وأصيب 15 آخرون، حالة بعضهم حرجة، من المنتخب الوطني للجودو جراء سقوط قذيفة هاون على صالة الفيحاء الرياضية شمال شرق العاصمة دمشق”.

وقتل اليوم 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق وريفها، كما سقطت قذيفة على سور السفارة الروسية في حي المزرعة شمال شرق العاصمة دمشق.