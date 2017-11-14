الاتحاد الآسيوي يلغي عقوبات البطولة العربية على لاعبي الفيصلي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي قررت إلغاء عقوبة الاتحاد العربي؛ بإيقاف خمسة لاعبين من الفيصلي محليًا وقاريًا، بعد اشتباكات في نهائي البطولة العربية في أغسطس/ آب.

وقرر الاتحاد العربي إيقاف خماسي الفيصلي المكون من بهاء الدين عبد الرحمن، وإبراهيم الزواهرة، وإبراهيم دلدوم، وأكرم الزوي، ومعتز ياسين، لمدة عام واحد بعد تعرض حكم نهائي البطولة العربية في مصر للاعتداء خلال الخسارة أمام الترجي التونسي.

وقال الاتحاد الأردني اليوم الثلاثاء إن “لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي قررت إلغاء سريان العقوبة على النطاق المحلي والآسيوي، بينما ستستمر فقط على الجانب العربي. ولا تقام البطولة العربية بانتظام وقد لا يشارك الفيصلي من الأساس في النسخة المقبلة.

وكتب الفيصلي في حسابه على تويتر “بإمكان لاعبينا المشاركة مع الزعيم منذ هذه اللحظة في المباريات المحلية والقارية المقبلة”.

واعترض لاعبو الفيصلي على التحكيم، بعدما سجل الترجي هدفًا في الوقت الإضافي؛ ليتقدم 3-2 وتوقف اللقاء بضع دقائق، وأظهرت لقطات تلفزيونية تعرض الحكم للاعتداء رغم تدخل رجال الأمن لحمايته.