الاتحاد العُماني يوافق على مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج 23

ذكرت تقارير صحفية عُمانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد العُماني لكرة القدم وافق على مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج 23 ، والتي من المقرر أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الاتحاد الخليجي قد وجَّه هذا الأسبوع رسائل رسمية لجميع الاتحادات الخليجية لكرة القدم، طلب خلالها تحديد الموقف النهائي من المشاركة في البطولة.

وأقام الاتحاد الخليجي الشهر الماضي مراسم قرعة دورة كأس الخليج وتم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين بحسب ما تنص عليه لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي.

وتم طرح خيار ثانٍ بإقامة البطولة بمشاركة خمسة منتخبات على أقل تقدير بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للاتحاد، في ظل خلافات سياسية بين قطر وبعض الدول العربية.

وأبدت منتخبات: قطر، وعُمان، والعراق، واليمن، استعدادها للمشاركة في الدورة المقبلة، وشاركت في مراسم القرعة، بالإضافة إلى الكويت التي تنتظر رفع الإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.