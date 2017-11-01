اللاعب الكويتي يوسف ناصر يثير أزمة في الدوري العُماني بسبب “صدام حسين”‎

أشارت تقارير صحفية كويتية إلى أن الكويتي يوسف ناصر مهاجم النهضة العماني قد يتعرض لعقوبات مغلظة بعدم تشاجره مع عدد من لاعبي السلام عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع البريمي ضمن منافسات الدوري العُماني يوم الاثنين.

وانتهت مواجهة النهضة والسلام بالتعادل بهدفين لكل فريق حيث أحرز ناصر الهدف الثاني لفريقه إلا أنه بعد نهاية المباراة اشتبك عدد من لاعبي الفريقين، وتم طرد ستة منهم بينهم ناصر.

وأشارت تقارير صحفية عمانية إلى أن ناصر ولاعب السلام عمر المسلمي تسببا في الأزمة بعد حدوث تلاسن حاد بينهما ليتطور الأمر إلى معركة بالأيدي.

وانتقل ناصر إلى النهضة عبر بطاقة دولية مؤقتة دون موافقة ناديه كاظمة ما يشير إلى إمكانية عودته لبلاده والانضمام إلى أحد الأندية الأخرى ويرجح أن يكون القادسية.

لكن اللاعب برر عبر حسابه على تويتر هذه الأزمة ودافع عن نفسه ونقل عنه ناديه النهضة عبر حسابه أيضا على تويتر “المشادات بين اللاعبين داخل الملعب أمور عادية وتحدث كثيرا.

لكن المثير حقا ما حدث بعد المباراة. حيث تهكم علي أحد لاعبي السلام خلال المباراة وبعدها وشتمني كثيرا بألفاظ لا يمكن وصفها لكنه قال لي (صدام فعل بأهلكم وأنت عيال صدام)”.

وأضاف “غيرتي على بلدي وأهلي لا يمكن أن تسمح لي بالصمت تجاه هذه الشتائم والسباب. ولو كنت قد أخطأت خلال المباراة لطردني الحكم. لكن في النهاية علاقة الشعبين الكويتي والعماني لن تتأثر بمثل هذه المهاترات”.

تعليق الدولي الكويتي يوسف ناصر على احداث مباراة الامس …???????? pic.twitter.com/kMsoTbQoUT — نادي النهضة العماني© (@alnahdhaclub) October 31, 2017

لكن نادي السلام رد على الفور على تصريحات ناصر في بيان رسمي على حسابه على تويتر استنكر تصريحات اللاعب ووصفها بأنها عارية تماما من الصحة.

وقال النادي في البيان “يستنكر مجلس إدارة نادي السلام التصريحات عارية الصحة للاعب يوسف ناصر لاعب النهضة لأحد وسائل الإعلام الكويتية. إذ أن اللاعب العماني نشأ على الأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن في البيئة العمانية مما جعله مثالا يحتذى به في مختلف المحافل”.

وأضاف البيان “تقاذف مثل هذه الألفاظ في وسائل الإعلام له تبعات لا تحمد عقباها كما اتفق مجلس إدارة الناديين على احتواء الموضوع لأن الأمر حصل على أكبر من حجمه. وهذه الأحداث قد تحدث ويجب علاجها بحكمة”.