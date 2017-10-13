منتخب العراق يضمن التأهل لدور الـ16 في كأس العالم للناشئين

ضمن منتخب العراق التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم تحت 17 سنة المقامة حاليًا في الهند، رغم بقاء جولة واحدة على نهاية دوري المجموعات في 3 مجموعات.

ويتأهل عن كل مجموعة من الستة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل الصف الثالث، وبعد إجراء الجولات الثلاث في المجموعات الأولى والثانية والثالثة تأكد إقصاء منتخبين يحتلان الصف الثالث، وهما نيوزيلندا عن المجموعة الثانية وغينيا عن المجموعة الثالثة، ويملكان في رصيدهما نقطة وحيدة.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف إنجلترا التي يواجهها، غدًا السبت، بينما يلتقي منتخبا المكسيك وتشيلي في اللقاء الآخر.

ومهما كانت نتائج المجموعة الأخيرة، فقد ضمن منتخب العراق احتلال أحد المركزين الثاني أو الثالث، ويملك حاليًا 4 نقاط تؤهله مهما كانت نتيجته أمام إنجلترا، حيث يكفيه التعادل لاحتلال المركز الثاني، وحتى الخسارة قد تبقيه ثانيًا أو ثالثًا وتؤهله كأفضل منتخبات تحتل الصف الثالث.

وبلغت منتخبات غانا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية عن المجموعة الأولى، وباراغواي ومالي عن المجموعة الثانية، وإيران وألمانيا عن المجموعة الثالثة، والبرازيل عن المجموعة الرابعة، وفرنسا عن المجموعة الخامسة، وإنجلترا عن المجموعة السادسة، رسميًا دور الستة عشر من نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في الهند.