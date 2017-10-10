ترامب يشيد بمالك أحد فرق كرة القدم لمنعه مشاركة لاعبين لا يحترمون النشيد الوطني

حظي مالك أحد الفرق الأكثر شعبية في كرة القدم الأمريكية بإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوله إن أي لاعب يظهر “عدم احترام” للعلم لن يسمح له باللعب.

ووجه ترامب “تحية كبيرة” الى جيري جونز مالك فريق “دالاس كاوبويز” في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على موقع تويتر بعد أن تحدث جونز ضد لاعبين كانوا يركعون ولا يقفون معتدلين خلال النشيد الوطني قبل المباريات.

وقال جونز لشبكة “اي اس بي ان” الرياضية أمس الاثنين إنه إذا كان اللاعبون “لا يحترمون العلم ويقفون لتحيته” بطريقة ترضي الكثير من مشجعينا، فلن يسمح لهم باللعب.

وقد أثار فعل الركوع خلال عزف النشيد الوطني احتجاجا على العنصرية ووحشية الشرطة والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه مجتمع السود في الولايات المتحدة حالة من الغضب داخل وخارج الملاعب الرياضية.