ثلاثية المساكني تضع تونس على مشارف التأهل لكأس العالم

أحرز يوسف المساكني ثلاثة أهداف ليضع تونس قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم 2018، بعد فوز رائع 4-1 خارج أرضها على غينيا، اليوم السبت.

وألغى المساكني بهدف من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول تقدم غينيا عن طريق نابي كيتا، قبل أن يضع المنتخب التونسي في المقدمة في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وجعل محمد أمين بن عمر النتيجة 3-1 لصالح تونس بعد تمريرة من المساكني، قبل أن يكمل لاعب الدحيل القطري الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما وضع الكرة في الشباك إثر عرضية من الظهير الأيسر علي معلول.

وتملك تونس 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى مقابل عشر نقاط للكونغو الديمقراطية التي فازت 2-1 خارج ملعبها على ليبيا.

وتحتاج تونس إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل، لتحجز مكانها في نهائيات روسيا، بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع غينيا.