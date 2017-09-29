رسميًا.. المنتخب السوري يستعين بالمهاجم غابرييل سومي

أكدت إدارة المنتخب السوري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه الدعوة للمهاجم غابرييل سومي للانضمام لمعسكر اللاعبين، استعدادًا لمباراة أستراليا في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2018.

ويلعب سومي (26 عامًا) لفريق أوسترسوند الذي ينتمي إلى الدوري السويدي الممتاز، وسيلتحق ببعثة المنتخب في ماليزيا، الأحد المقبل، بعد دعوته رسميًا للمرة الأولى.

وسافر سومي الأسبوع الماضي إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أنهى إجراءات البطاقة الشخصية، من أجل الانضمام للمنتخب، وعاد مباشرة إلى السويد، للمشاركة مع فريقه في مواجهة هيرتا برلين الألماني، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، والتي فاز فيها أوسترسوند، أمس الخميس، بهدف نظيف من ركلة جزاء، تسبب بها سومي.

وسجل سومي 3 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة مع الفريق السويدي هذا الموسم، علمًا أنه انضم إليه صيف العام 2016، قادمًا من سيريانسكا.

ويلعب المنتخب السوري أمام أستراليا يومي الـ 5 والـ10 من أكتوبر في الملحق، علمًا أن المنتخب الملقب بنسور قاسيون قد تأهل للملحق بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2018.