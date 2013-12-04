رونالدو يشارك في مؤتمر دبي الدولي الثامن

دبي - أعلن منظمو مؤتمر دبي الدولي في نسخته الثامنة عن مشاركة النجم البرازيلي السابق رونالدو، كمتحدث عن كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بلاده العام المقبل.

وقال المنظمون الأربعاء: "إن رونالدو سيتحدث بصفته سفير كأس العالم 2014، وكهداف تاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 15 هدفاً في أربع مشاركات له، وتسجيله 272 هدفاً خلال مسيرته قبل اعتزاله 2011".

وقال محمد الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: "إن رونالدو رابع نجم برازيلي يشارك في المؤتمر بعد سقراط عام 2006، وزيكو وبيبيتو عام 2007".

وينتظر أن يشارك أيضاً في المؤتمر الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني.

وسيعقد المؤتمر في 28 و29 ديسمبر / كانون الأول الجاري.