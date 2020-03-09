بسبب فيروس كورونا.. الاتحاد البلغاري يوقف مبيعات تذاكر مباراة في ملحق بطولة أوروبا 2020

قال الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه أوقف مبيعات تذاكر مواجهة في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 بين بلغاريا والمجر في 26 مارس؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت بلغاريا أمس الأحد عن أولى حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أراضيها، وستقام جميع مباريات الجولتين المقبلتين من دوري الأضواء المحلي خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، مع تأجيل المباريات في المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى.

كما أوقف الاتحاد البلغاري مبيعات تذاكر مباراة في تصفيات بطولة أوروبا 2021 لمنتخبات تحت 21 عاما بين بلغاريا وإستونيا في 29 مارس.

وقال الاتحاد البلغاري في بيان: ”الاتحاد على اتصال دائم مع السلطات المحلية والاتحاد الأوروبي وهو جاهز لأي إجراء فوري حال تغير الوضع“.

وتم تأجيل العديد من المسابقات عالميا بسبب تفشي الفيروس.

وحظر الاتحاد الأوروبي على اللاعبين والحكام مصافحة بعضهم البعض طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وستنطلق بطولة أوروبا 2020 في يونيو حزيران في 12 مدينة عبر أوروبا.

ويلتقي في الملحق في 26 و31 مارس 16 فريقا يتنافسون على 4 أماكن في بطولة أوروبا، التي ينافس فيها 24 منتخبا.