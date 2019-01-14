سون يصل إلى الإمارات لدعم تشكيلة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019 (فيديو)

وصل سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إلى الإمارات، يوم الاثنين، لدعم تشكيلة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019.

وغاب سون، الذي حظي باستقبال حافل من المشجعين، عن أول مباراتين لكوريا الجنوبية بسبب اتفاق سابق مع توتنهام لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة الصين يوم الأربعاء لتحديد متصدر المجموعة الثالثة.

وفازت كوريا الجنوبية على الفلبين وقرغيزستان بالنتيجة ذاتها 1-صفر، لكنها ستحتاج إلى فوز ثالث على التوالي لانتزاع القمّة من الصين التي تملك ست نقاط أيضًا.

وضمنت كوريا الجنوبية والصين التأهل لدور الستة عشر، لكن المتصدر ربما يحصل على طريق أسهل لأنه سيواجه منتخبًا احتل المركز الثالث في مجموعته.

وكان سون خاض مباراة توتنهام كاملة أمس الأحد عندما خسر 1-صفر أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أداء مذهل من الحارس ديفيد دي خيا.

وسجل سون ثمانية أهداف مع توتنهام في الدوري هذا الموسم، كما صنع سبعة أهداف أخرى، ويعتبر من أهم العناصر الهجومية في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو.