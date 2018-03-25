ساني: وجود نيمار مع منتخب البرازيل “مثل عدمه”

يرى الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المنتخب البرازيلي لا يحتاج في الوقت الحالي لاعبه نيمار.

وقال ساني خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ألمانيا والبرازيل:”منتخب السيلساو لا يحتاج نيمار حاليًا، بقدر ما كان يعتمد عليه في 2014، لأنه يمتلك الآن لاعبين كبارًا ونجومًا”.

وأضاف:”بالطبع نيمار يُحدث الفارق مع أي فريق، ولكن فريق البرازيل الآن قوي به أو بدونه، إنه فريق رائع، ويتمتع بمزيج جيد بين اللاعبين القدامى والشباب، وهم أقوياء من الناحية الفنية، ولديهم أيضًا لاعبون أقوياء في الدفاع”.

وغاب نيمار عن آخر تجمّع للبرازيل بسبب الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتستضيف ألمانيا البرازيل في مباراة ودّية، على استاد برلين الأولمبي، بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم في يونيو المقبل.

وتعد المباراة المقبلة، أول لقاء بين المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2014، بعد أن فاز “المانشافت” 7-1.

وعن هذا الأمر قال ساني:”كرة القدم شيء روحاني بالنسبة للبرازيليين، وخسارتهم أمام ألمانيا 1-7 ما زالت تؤثر عليهم، فهم يعيشون من أجل كرة القدم”.