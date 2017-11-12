مدرب أيرلندا الشمالية: لم نتأهل للمونديال بسبب ظلم تحكيمي “مرير”

بدا مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشمالية متأثرًا بالفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا عقب نهاية وصفها بالقاسية لآمال فريقه في التأهل لبطولة العام المقبل بعد تعادل سلبي في سويسرا في إياب الملحق الأوروبي اليوم الأحد.

وحسمت مواجهة الملحق الأوروبي خلال مباراة الذهاب في بلفاست عبر ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت ضد كوري إيفانز بداعي لمس الكرة بيده في المنطقة ونفذها ريكاردو رودريغيز بنجاح لتفوز سويسرا 1-صفر الخميس الماضي.

واعترض لاعبو أيرلندا الشمالية، التي تأهلت لكأس العالم آخر مرة عام 1986، على الركلة بداعي أن إيفانز كان ظهره للكرة وبدا من المستحيل ابتعاده عن مسارها.

وكانت أيرلندا الشمالية قريبة من فرض وقت إضافي على أصحاب الأرض في مباراة الإياب اليوم عندما أنقذ رودريغيز ضربة رأس لجوني إيفانز، شقيق كوري إيفانز، من على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال أونيل للصحفيين “الخسارة جاءت بقرار تحكيمي قاس. كان يجب أن نخوض وقتا إضافيا الآن. نعم سويسرا كانت الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكنها لم تسجل (من اللعب المباشر) وكنا الطرف الأفضل اليوم.

وأضاف: “اللاعبون متأثرون ومنزعجون بالطبع وبعضهم أجهش بالبكاء. الأجواء الحزينة والمشحونة بالعواطف مسيطرة عليهم تمامًا. الأمر مخيب للآمال حيث قد تكون هذه آخر محاولة لبعض اللاعبين للتأهل لكأس العالم”.

وهنأ أونيل الفريق المنافس وأضاف أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سويسرا بشأن الطريقة التي انتهت عليها النتيجة قائلا “لا يمكننا تحميل سويسرا المسؤولية عما حدث”.