كوريا الشمالية تمنع لاعبًا في الدوري الإيطالي من الظهور للإعلام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن السلطات الكورية الشمالية منعت اللاعب هان كوانغ سونغ، والذي ينتمي لفريق بيروجيا الإيطالي من الظهور لوسائل الإعلام عقب مباريات فريقه.

وتفرض كوريا الشمالية قيودًا على لاعبيها المحترفين، لمنعهم من الحديث في الأمور السياسية.

وأوضحت “صحيفة “صن” البريطانية، أنه كان من المقرر أن يظهر هان كوانغ سونغ في برنامج “لا دومينيكا سبورتيفا”، بعد أن سجل 5 أهداف في 6 مباريات في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع بيروجيا، لكنه تلقى تعليمات تحظر عليه الظهور في البرنامج قبل الوصول إلى مكان الأستوديو بمدينة ميلان

ويبلغ هان كوانغ سونغ من العمر 19 عامًا، وتدرج في صفوف منتخبات كوريا الشمالية من الناشئين وصولًا إلى الفريق الأول، في العامين الأخيرين.

وهان كوانغ سونغ أول لاعب من كوريا الشمالية يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن شارك في الدقيقة الـ 86 في مباراة فريقه السابق كالياري أمام باليرمو التي انتهت بفوز كالياري 3/1.

ويذكر أن نادي فيورنتينا وقّع مع لاعب كوري شمالي آخر هو شوي سونغ هيوك، لكنه لم يستمر مع الفريق سوى 4 أشهر قبل أن يلغى عقده، بعد شبهات بأن 70% من راتبه يذهب لدعم الحكومة في بيونغ يانغ، ووصلت هذه القضية إلى حد مناقشتها في مجلس النواب الإيطالي.

ويلعب هان كوانغ سونغ لفريق كالياري، لكنه يخوض الموسم الحالي معارًا إلى بيروجيا.

وسجل هان كوانغ سونغ 5 أهداف في 7 مباريات حتى الآن مع بيروجيا، بعد 6 مباريات في دوري الدرجة الثانية ومباراة في كأس إيطاليا.