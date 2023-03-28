الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس



يحل منتخب تونس ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على منافسه ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي ليبيا ضد تونس في الجولة الرابعة للتصفيات القارية..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا التاسعة مساءً بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق رؤوف خليف.. ويديرها الحكم المصري أمين عمر.