الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس
يحل منتخب تونس ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على منافسه ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي ليبيا ضد تونس في الجولة الرابعة للتصفيات القارية..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا التاسعة مساءً بتوقيت تونس.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق رؤوف خليف.. ويديرها الحكم المصري أمين عمر.
ترتيب المنتخبين
يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، وحقق المنتخب التونسي انتصارين وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة.
وسجل المنتخب التونسي خلال الجولات الثلاث الأولى 7 أهداف ولم يستقبل أي هدف، ويقوده المدرب جلال القادري.
ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، وحقق المنتخب الليبي فوزًا وحيدًا وتلقى هزيمتين دون أي تعادل.
وسجل المنتخب الليبي 3 أهداف واستقبل هدفًا، ويقوده المدرب حمدي بطاو.
ويحتاج منتخب تونس للفوز على ليبيا مع تعثر منتخب بوتسوانا أمام غينيا الاستوائية ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية.
وتأهل بشكل رسمي منتخبا المغرب والجزائر للنهائيات القارية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.
وفاز منتخب تونس على حساب ليبيا في آخر لقاء جمع بين المنتخبين بنتيجة 3-0 يوم الجمعة الماضي.
أسلحة ليبيا
يدخل منتخب ليبيا مواجهة الليلة ضد تونس من أجل تحقيق الفوز الثاني والدخول بقوة في حسابات التأهل للكان.
وقال المدرب حمدي بطاو ، المدير الفني لمنتخب ليبيا، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إنه سيعمل على تدارك الأخطاء التي ظهرت في لقاء المنتخبين على ملعب رادس قبل أيام.
وأضاف: "سنكون أفضل في مواجهة بنغازي لأننا نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث".
ويعتمد منتخب ليبيا على تشكيلة تضم حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه رباعي خط الدفاع طلال فرحات وعلي يوسف ومحمود بن والي ومحمد المنير.
ويقود خط الوسط المعتصم المصراتي وبجواره محمد التهامي ومؤيد اللافي بينما يقود خط الهجوم إسماعيل التاجوري وحمدو الهوني ومعاذ عيسى.
وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المنتخب الليبي لا خيار أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل للكان.
وأوضح أن هناك أخطاء دفاعية أثرت على أداء المنتخب الليبي في مباراة رادس مؤكدًا أنه واثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات أفضل في مواجهة بنغازي
أوراق تونس
يطمع منتخب تونس بقيادة مدربه جلال القادري في تحقيق الفوز على حساب ليبيا مجددًا وربما حسم سباق التأهل إذا تعثر منتخب بوتسوانا أمام غينيا الاستوائية.
وقال جلال القادري ، المدير الفني لمنتخب تونس ، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ضيق الوقت يعد أكبر عقبة تواجه نسور قرطاج خاصة أن الفاصل الزمني بين اللقاءين قليل للغاية.
وأشار إلى أن منتخب تونس سيلعب لتحقيق الفوز رغم الأجواء الجماهيرية المتوقعة والدعم المنتظر لمنتخب ليبيا بخلاف التواجد الجماهيري.
ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه وجدي كشريدة وياسين مرياح ونادر الغندري وعلي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إلياس السخيري وعيسى العيدوني وحنبعل المجبري مع ثلاثي خط الهجوم إلياس العاشوري وفراس بلعربي وسيف الدين الجزيري.
وقال يامن بن ذكري ، مدافع منتخب تونس الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن المنتخب التونسي بحاجة للفوز للاقتراب بقوة وربما حسم التأهل بشكل رسمي إلى البطولة القارية.