ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام الداخلية ويفقد نقطتين في سباق القمة

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 70 عن طريق محمود عبد المنعم (كهربا) الذي استغل عرضية من علي معلول على حدود منطقة جزاء الداخلية ليسدد كرة قوية على يمين الحارس عماد السيد.

وطُرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية في الدقيقة 79 بعد عرقلته حمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء ليكمل الداخلية المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح البديل رشيد أحمد في إحراز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 90 بعد أن تلقى الكرة وسط مدافعي الأهلي وسدد في سقف شباك الحارس محمد الشناوي.