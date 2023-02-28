ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام الداخلية ويفقد نقطتين في سباق القمة
أهدر الأهلي تقدمه ليتعادل مع ضيفه الداخلية 1-1 اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 20 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 70 عن طريق محمود عبد المنعم (كهربا) الذي استغل عرضية من علي معلول على حدود منطقة جزاء الداخلية ليسدد كرة قوية على يمين الحارس عماد السيد.
وطُرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية في الدقيقة 79 بعد عرقلته حمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء ليكمل الداخلية المباراة بعشرة لاعبين.
ونجح البديل رشيد أحمد في إحراز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 90 بعد أن تلقى الكرة وسط مدافعي الأهلي وسدد في سقف شباك الحارس محمد الشناوي.
ورغم التعادل وهو الخامس للأهلي هذا الموسم، إلا أن الفريق مازال في صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده الى 41 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز وفيوتشر وهما الثنائي الذي يحتل المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن خاضا 19 مباراة لكل منهما.
ورفع الداخلية رصيده بعد التعادل الى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
المصري يتخطى إنبي
وفي وقت سابق اليوم، فاز المصري 2-1 على إنبي ليحقق انتصاره الأول في ثماني مباريات في الدوري الممتاز.
ورفع المصري رصيده إلى 25 نقطة من 20 مباراة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد إنبي عند 17 نقطة من 20 مباراة في المركز 15 ويتقدم بنقطتين عن منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: