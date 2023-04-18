كلوب: ليفربول قدم أفضل أداء له هذا الموسم أمام ليدز

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنها أفضل مباراة لعبناها هذا الموسم من جميع النواحي".

"أجبرناهم على ارتكاب الكثير من الأخطاء وسجلنا الكثير من الأهداف الرائعة وقمنا بالضغط المضاد، أفضل مباراة منذ فترة طويلة".

"كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، واستقبلنا هدفا غير ضروري لكن هذه الأشياء تحدث. بصرف النظر عن ذلك كنا نسيطر على المباراة".

وتغلب ليفربول أيضا على بورنموث 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز ورينجرز 7-1 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن كلوب قال إنه سيحكم دائما على لاعبيه من حيث الأداء وليس عدد الأهداف التي يسجلونها.

وقال: "لست منزعجا بشأن تسجيل ستة أهداف، لأن الأمر يتعلق بالأداء. كان هذا أداء نستحق عليه الفوز".