ما سبب زيارة مبابي إلى الكاميرون؟ (فيديو)
وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، موطن والده الأصلي.
كيليان مبابي طار إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، حيث تمتد جذوره إلى الكاميرون، فوالده من أصول كاميرونية ووالدته من أصول جزائرية، ولكنه وُلد في فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية.
ونشرت شبكة (RFI Afrique) تقريرًا قالت فيه مبابي وصل بعد ظهر اليوم إلى الكاميرون، الموطن الأصلي لوالده.
وأشارت إلى أن المهاجم الباريسي سيزور غدا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".
وحظي مبابي باستقبال حافل من جانب الجماهير الكاميرونية، التي اصطفت للترحاب به.
وارتدى العديد من المئات الذين استقبلوا المهاجم البالغ 24 عامًا قميص فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، من أجل هذه المناسبة.
وقالت وكالة فرانس برس: "لقد صرخوا بصوت عالٍ عند خروجه من صالة الوصول في مطار العاصمة ياوندي".
وقدمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي احتشدوا على مدخل المطار على شرفه وصلات غنائية راقصة، قابلهم اللاعب بابتسامة، وحيى من بعيد الحشد الذي أبقته الشرطة على مسافة، قبل أن يتم اقتياده بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ مظللة.
يذكر أن مستقبل مبابي كان حديث وسائل الإعلام، أمس الأربعاء، حيث قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه يتعين على كيليان مبابي مهاجم الفريق التوقيع على عقد جديد إذا أراد البقاء في النادي؛ لأنه لن يسمح له بالرحيل مجانا العام المقبل.
وقبل أيام، أبلغ مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
ويعني هذا أن مبابي سيرحل دون أي مقابل بعد عام واحد، حال عدم بيعه هذا الصيف أو إقناعه بتجديد العقد.
وكان مبابي قريبًا من ريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده ينتهي في يونيو 2022، لكن إدارة باريس سان جيرمان نجحت في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين، مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث.