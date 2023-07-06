ما سبب زيارة مبابي إلى الكاميرون؟ (فيديو)

كيليان مبابي طار إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، حيث تمتد جذوره إلى الكاميرون، فوالده من أصول كاميرونية ووالدته من أصول جزائرية، ولكنه وُلد في فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية.

ونشرت شبكة (RFI Afrique) تقريرًا قالت فيه مبابي وصل بعد ظهر اليوم إلى الكاميرون، الموطن الأصلي لوالده.

وأشارت إلى أن المهاجم الباريسي سيزور غدا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

وحظي مبابي باستقبال حافل من جانب الجماهير الكاميرونية، التي اصطفت للترحاب به.

وارتدى العديد من المئات الذين استقبلوا المهاجم البالغ 24 عامًا قميص فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، من أجل هذه المناسبة.

وقالت وكالة فرانس برس: "لقد صرخوا بصوت عالٍ عند خروجه من صالة الوصول في مطار العاصمة ياوندي".

وقدمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي احتشدوا على مدخل المطار على شرفه وصلات غنائية راقصة، قابلهم اللاعب بابتسامة، وحيى من بعيد الحشد الذي أبقته الشرطة على مسافة، قبل أن يتم اقتياده بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ مظللة.