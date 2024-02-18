أول ظهور لنيمار على ملعب الهلال الجديد (فيديو)

ظهر النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال، للمرة الأولى على الملعب الجديد للفريق، المملكة أرينا.

وجاء ظهور نيمار خلال مباراة الهلال مع الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر نيمار في الملعب وسط هتافات الجماهير التي بدأت التقاط صور للاعب.

ويتعافى نيمار من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى تعرض لها خلال مباراة البرازيل أمام أوروغواي، في أكتوبر الماضي.